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17 января 2017 г.

Акция «Научимся соблюдать ПДД» проходит в Невинномысске

Необходимость в проведении акции вызвана тревожной сатистикой: в Невинномысске растет число несовершеннолетних, нарушающих правила дорожного движения

Акция «Научимся соблюдать ПДД» проходит в Невинномысске. Необходимость в ее проведении вызвана тревожной сатистикой: в городе химиков растет число несовершеннолетних, нарушающих правила дорожного движения. Управление без соответствующих документов мотосредствами, переход дороги в неустановленных местах, игнорирование ремней безопасности при поездках в автомобилях – это еще не весь «букет» нарушений.

В акции принимают участие сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, представители общественного Совета при отделе МВД России по Невинномысску, студенты, журналисты.

Рейды, профилактические беседы, раздача пропагандистких листовок, рассказывающих в том числе и о необходимости использование фликеров в темное время суток – акция продлится до 19 января включительно.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170117/aktsiya_nauchimsya_soblyudat_pdd_prokhodit_v_nevinnomysske_99638.html
Фотография к статье Акция «Научимся соблюдать ПДД» проходит в Невинномысске
Необходимость в проведении акции вызвана тревожной сатистикой: в Невинномысске растет число несовершеннолетних, нарушающих правила дорожного движения
Необходимость в проведении акции вызвана тревожной сатистикой: в Невинномысске растет число несовершеннолетних, нарушающих правила дорожного движения
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