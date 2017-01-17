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17 января 2017 г.

228 килограммов кукурузы украл со склада житель Ставрополья

31-летний житель Красногвардейского района ночью проник на склад и украл 228 килограммов кукурузы. Заявление об этом поступило в местную полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, он дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владельцу, сообщили в ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170117/228_kilogrammov_kukuruzy_ukral_so_sklada_zhitel_stavropolya_99620.html
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