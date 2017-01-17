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17 января 2017 г.

200 часов исправительных работ – наказание для жителя Ставрополя за избиение сестры

Житель краевого центра некто Козлов летом прошлого года внезапно невзлюбил сестру, спровоцировал с ней ссору, взял в комнате трубу от пылесоса и побил ее. Избиение продолжилось деревянной табуреткой и разделочной доской. Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Козлов осужден к обязательным работам сроком на 200 часов, сообщили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170117/200_chasov_ispravitelnykh_rabot__nakazanie_dlya_zhitelya_stavrop_99616.html
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