Житель краевого центра некто Козлов летом прошлого года внезапно невзлюбил сестру, спровоцировал с ней ссору, взял в комнате трубу от пылесоса и побил ее. Избиение продолжилось деревянной табуреткой и разделочной доской. Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Козлов осужден к обязательным работам сроком на 200 часов, сообщили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170117/200_chasov_ispravitelnykh_rabot__nakazanie_dlya_zhitelya_stavrop_99616.html