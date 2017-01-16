Жeнщина-водитель сбила школьницу на пешеходном переходе в Ессентуках

13 января в 10 часов 45 мину в Ессентуках водитель-женщина, управляя легковым автомобилем «Приора», не предоставила преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу. Девочка, 2008 года рождения, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок с травмами был доставлен в ЦГБ Ессентуков. Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170116/zhenschinavoditel_sbila_shkolnitsu_na_peshekhodnom_perekhode_v_e_99593.html