Вблизи Минеральных Вод в результате аварии пострадали три человека

16 января в 8 часов на 358-м километре федеральной дороги «Кавказ» водитель автомашины «Фольксваген Поло», двигаясь в сторону Пятигорска, не учел мокрую проезжую часть, не справился с управлением, выехал на сторону встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хонда Джаз», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы 37-летний водитель, 36-летняя пассажирка «Фольксвагена» (оба жители Минеральных Вод) и 35-летняя пассажирка «Хонды» – жительница Пятигорска. Наиболее сильно пострадал водитель «Фольксвагена».



В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170116/vblizi_mineralnykh_vod_v_rezultate_avarii_postradali_tri_chelove_99567.html