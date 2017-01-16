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16 января 2017 г.

Вблизи Буденновска перевернулся автомобиль, водитель и пассажир – в больнице

Вблизи Буденновска перевернулся автомобиль, водитель и пассажир – в больнице

Около 20 часов 15 января на 10-м километре автодороги «Обход города Буденновска» водитель автомашины «Лада Приора» не справился с управлением и вылетел в кювет, машина опрокинулась, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В больницу доставлены 19-летние водитель и пассажир. Оба – жители Нефтекумска. Стаж вождения у водителя – около полугода, однако за это время он около десяти раз нарушал правила дорожного движения, ни одного штрафа не оплатил.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170116/vblizi_budennovska_perevernulsya_avtomobil_voditel_i_passazhir___99570.html
Фотография к статье Вблизи Буденновска перевернулся автомобиль, водитель и пассажир – в больнице
Вблизи Буденновска перевернулся автомобиль, водитель и пассажир – в больнице
Вблизи Буденновска перевернулся автомобиль, водитель и пассажир – в больнице
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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