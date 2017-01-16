В Ставропольском управлении СКР отметили 6-ю годовщину образования Следственного Комитета РФ

В краевом управлении СКР прошло торжественное мероприятие, посвященное шестой годовщине образования СКР. Его провел и поздравил коллег с праздничной датой и. о. руководителя следственного управления генерал-майор юстиции Игорь Иванов. Он напомнил, что прошедшие 6 лет – это долгий период упорного и нелегкого труда, направленного на развитие следственных органов и их совершенствование в вопросах борьбы с преступностью, а также защиты прав граждан от преступных посягательств. Только одна цифра характеризует работу ставропольских следователей. В прошлом году ими было возбуждено около 400 уголовных дел о коррупции, в суд направлено свыше 200. Совместными усилиями пресечена деятельность 228 коррупционеров.

На мероприятии председателю Общественного совета при следственном управлении Владимиру Трухачеву была вручена медаль СКР «За содействие». Награды получили и другие гости и сотрудники, добившиеся положительных результатов в служебной деятельности.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170116/v_stavropolskom_upravlenii_skr_otmetili_6yu_godovschinu_obrazova_99598.html