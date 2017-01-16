В Совете Федерации состоится презентация Ставропольского края

16 января в Москве начались Дни Ставропольского края в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, в которых принимают участие Председатель СФ Валентина Матвиенко, губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов. В течение трех дней проблематика региона будет особой темой в повестке работы верхней палаты российского парламента.

Комитет СовФеда по бюджету и финансовым рынкам на примере Ставропольского края обсудит актуальные вопросы сохранения финансовой стабильности бюджетов субъектов России. Совершенствование механизмов поддержки гражданских инициатив в муниципальных образованиях станет темой расширенного заседания Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Расширенное заседание Комитета по социальной политике планируется посвятить проблематике самозанятости. Члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудят развитие агропромышленного комплекса и обеспечение рационального природопользования в Ставропольском крае. В рамках «Часа субъекта Российской Федерации» на заседании верхней палаты запланированы выступления Владимира Владимирова и Геннадия Ягубова.

А также состоится презентация Ставропольского края: будут представлена история и культура региона, его социально-экономические достижения.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170116/v_sovete_federatsii_sostoitsya_prezentatsiya_stavropolskogo_kray_99602.html