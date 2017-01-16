В Предгорном районе в аварии пострадал автозак

В Предгорном районе в результате столкновения трех транспортных средств пострадали 10 человек. ЧП произошло 13 января около 19 часов на 8-м километре автодороги «Пятигорск – Георгиевск», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель автомашины «Лада Приора», двигаясь в направлении Пятигорска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». По инерции грузовик продолжил движение, выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейской автомашиной «ГАЗ» отдела МВД России по Кировскому району, перевозившей следственно-арестованных в СИЗО Пятигорска. С травмами различной степени тяжести за медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе трое этапируемых.

За рулем «Приоры» находился 42-летний житель соседней республики.

В ГУ МВД России по краю, отмечает пресс-служба ведомства, назначено проведение служебной проверки, которая установит все обстоятельства происшествия.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170116/v_predgornom_rayone_v_avarii_postradal_avtozak_99582.html