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16 января 2017 г.

В Предгорном районе в аварии пострадал автозак

В Предгорном районе в результате столкновения трех транспортных средств пострадали 10 человек. ЧП произошло 13 января около 19 часов на 8-м километре автодороги «Пятигорск  – Георгиевск», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель автомашины «Лада Приора», двигаясь в направлении Пятигорска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». По инерции грузовик продолжил движение, выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейской автомашиной «ГАЗ» отдела МВД России по Кировскому району, перевозившей следственно-арестованных в СИЗО Пятигорска. С травмами различной степени тяжести за медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе трое этапируемых.

За рулем «Приоры» находился 42-летний житель соседней республики.

В ГУ МВД России по краю, отмечает пресс-служба ведомства, назначено проведение служебной проверки, которая установит все обстоятельства происшествия.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170116/v_predgornom_rayone_v_avarii_postradal_avtozak_99582.html
Фотография к статье В Предгорном районе в аварии пострадал автозак
В Предгорном районе в аварии пострадал автозак
В Предгорном районе в аварии пострадал автозак
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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