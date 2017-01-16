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16 января 2017 г.

В Кочубеевском районе пресекли продажу запрещенных спиртосодержащих лосьонов

В Кочубеевском районе продолжаются проверки магазинов на предмет соблюдения  правил торговли косметическими средствами, лосьонами, содержание спирта в которых превышает 25 процентов. Так, сотрудники Роспотребнадзора в результате проведения внеплановых рейдов установили, что в магазине хутора Степного в обход законав реализовывали два наименования спиртосодержащей непищевой жидкости. Нелегальная продукция в количестве 15 флаконов была снята с реализации.

Как сообщили в администрации Кочубеевского района, в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении.

Подобные проверки, организуемые Роспотребнадзором и органами полиции, будут проводиться в районе и впредь, заверили население местные власти. Они также призвали предпринимателей строго соблюдать установленные запреты, ограничения и требования к реализации всей спиртосодержащей продукции.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170116/v_kochubeevskom_rayone_presekli_prodazhu_zapreschennykh_spirtoso_99599.html
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