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16 января 2017 г.

В Изобильном водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

15 января в 5 часов 30 минут на улице Советской в Изобильном водитель сбил пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В тяжелом состоянии 47-летний житель Краснодарского края был госпитализирован, он скончался в больнице. Выяснилось, что погибший не имел постоянного места жительства в крае, в момент ДТП был нетрезв.

Проводятся розыскные мероприятия, марка автомашины установлена, сейчас полицейские ищут водителя.
 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170116/v_izobilnom_voditel_sbil_nasmert_peshekhoda_i_skrylsya_99569.html
Фотография к статье В Изобильном водитель сбил насмерть пешехода и скрылся
Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся
Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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