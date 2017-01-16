В Изобильном водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

15 января в 5 часов 30 минут на улице Советской в Изобильном водитель сбил пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В тяжелом состоянии 47-летний житель Краснодарского края был госпитализирован, он скончался в больнице. Выяснилось, что погибший не имел постоянного места жительства в крае, в момент ДТП был нетрезв.

Проводятся розыскные мероприятия, марка автомашины установлена, сейчас полицейские ищут водителя.



В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170116/v_izobilnom_voditel_sbil_nasmert_peshekhoda_i_skrylsya_99569.html