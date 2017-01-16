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16 января 2017 г.

В 2016 году Россельхозбанк направил на финансирование сезонных работ на Ставрополье около 3 млрд рублей

Россельхозбанк

В 2016 году Россельхозбанк профинансировал проведение сезонных работ в Ставропольском крае на сумму порядка 3 млрд рублей. При этом наибольший рост показателей зафиксирован в сегментах крупного и среднего бизнеса – так объем кредитных средств, выданных представителям крупного бизнеса за прошлый год, вырос по сравнению с 2015 годом на 27%, субъектам среднего предпринимательства – в 8 раз.

«В прошлом году Россельхозбанк проводил активную работу по повышению доступности кредитных ресурсов для аграриев, в том числе снижал уровень процентных ставок на кредитование сезонных работ. И в уже наступившем году, мы намерены продолжить заданный курс с учетом текущих потребностей предприятий агропромышленного комплекса региона», – отметил директор Ставропольского филиала Банка Алексей Сенокосов.

Финансирование сезонных работ является одним из ключевых приоритетов деятельности Россельхозбанка как основного кредитора агропромышленного комплекса страны.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170116/v_2016_godu_rosselkhozbank_napravil_na_finansirovanie_sezonnykh__99572.html
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