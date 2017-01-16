В 2016 году Россельхозбанк направил на финансирование сезонных работ на Ставрополье около 3 млрд рублей
В 2016 году Россельхозбанк профинансировал проведение сезонных работ в Ставропольском крае на сумму порядка 3 млрд рублей. При этом наибольший рост показателей зафиксирован в сегментах крупного и среднего бизнеса – так объем кредитных средств, выданных представителям крупного бизнеса за прошлый год, вырос по сравнению с 2015 годом на 27%, субъектам среднего предпринимательства – в 8 раз.
«В прошлом году Россельхозбанк проводил активную работу по повышению доступности кредитных ресурсов для аграриев, в том числе снижал уровень процентных ставок на кредитование сезонных работ. И в уже наступившем году, мы намерены продолжить заданный курс с учетом текущих потребностей предприятий агропромышленного комплекса региона», – отметил директор Ставропольского филиала Банка Алексей Сенокосов.
Финансирование сезонных работ является одним из ключевых приоритетов деятельности Россельхозбанка как основного кредитора агропромышленного комплекса страны.