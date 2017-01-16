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16 января 2017 г.

Учебник Ставропольского агроуниверситета признан одним из лучших в стране

Министерство сельского хозяйства РФ подвело итоги VII Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» среди специализированных вузов страны. 26 профильных высших учебных заведений представили почти две сотни работ в тринадцати номинациях. Лучшим учебником по сельхозэкономике признан сборник «Экономика организации» Ставропольского государственного аграрного университета.

Как сообщили в вузе, издание подготовлено авторским коллективом преподавателей кафедры экономической теории и экономики АПК экономического факультета. Авторы – профессор О. Кусакина, доценты Ю. Рыбасова, О. Чередниченко, В. Куренная, С. Аливанова, Е. Агаларова, Е. Косинова, ст. преподаватель Ю. Леднева. Как пояснили вузе, новая книга рекомендована студентам и аспирантам, обучающимся по всем профилям направления «Экономика», руководителям и специалистам организаций различных отраслей экономики.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170116/uchebnik_stavropolskogo_agrouniversiteta_priznan_odnim_iz_luchsh_99563.html
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