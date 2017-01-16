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16 января 2017 г.

У виноградарей Ставрополья появится еще один праздник – День Трифона

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников встретился с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников встретился с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом, получив благословение на проведение праздника Дня Святого мученика Трифона – покровителя виноградарей, защитника садов и полей. Он будет праздноваться 14 февраля в Михайловске. На него съедутся представители всех 54 организаций края, занимающихся производством вина, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. На праздник аграрии привезут саженцы лучших сортов янтарной ягоды, к слову сказать ставропольской селекции.

Этот день станет первой ласточкой в возрождении старой и доброй традиции благословения земледельцев перед началом основных работ на хорошие урожаи: 14 февраля принято обращаться за помощью к Святому мученику Трифону, покровителю не только виноградарей, но и всех аграриев, отметил благочинный Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников. Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников напомнил, что виноградарство – одно из самых мощных направлений регионального агропрома, получающих господдержку. Государство компенсирует свыше 80 процентов всех понесенных затрат. К тому же, наш край обладает прекрасными почвенно-климатическими характеристиками для развития этой отрасли.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170116/u_vinogradarey_stavropolya_poyavitsya_esche_odin_prazdnik__den_t_99568.html
Фотография к статье У виноградарей Ставрополья появится еще один праздник – День Трифона
Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников встретился с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом
Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников встретился с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом
Фото пресс-службы минсельхоза СК
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