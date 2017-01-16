Ставропольский заказник «Русский лес» расширяет границы

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья сообщили о том, что договоры аренды по четырем лесным участкам общей площадью 10,46 га урочища Русская лесная дача Ставропольского участкового лесничества расторгнуты. Эти участки планируется включить в территорию государственного природного заказника краевого значения «Русский лес».

По словам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов, стоимость работ по корректировке границ Русского леса и его функциональной зоны составит около 180 тысяч рублей. Министерство обратилось в правительство края с ходатайством о выделении дополнительных средств из бюджета края на проведение данных работ уже в текущем году.

При создании заказника «Русский лес» власти края столкнулись с тем, что 25 лесных участков в период с 2008 по 2012 годы были предоставлены в аренду. Лесной кодекс позволяет выделение территорий для рекреационных целей.

– В процессе проведения работ по установлению границ заказника мы были вынуждены исключить переданные в аренду лесные участки, – прокомментировал Андрей Хлопянов. – В противном случае, вместо утвержденной границы, мы бы получили многолетние судебные разбирательства. Лесным законодательством на арендованных землях допускается размещение только некапитальных сооружений: беседок, помещений для хранения пожарного инвентаря, мест для отдыха, физкультурных сооружений, организация тропиночной сети и тому подобное. Но даже при таких ограничениях на арендованных участках будет осуществляться хозяйственная деятельность, что не совпадает с задачами заказника. Поэтому специалисты нашего министерства вместе с прокуратурой занимаются проверяют каждый участок: использование, соответствие проектам освоения лесов. Если за определенное время арендаторы не выполняют свои обязательства, мы идем в суд, чтобы договоры расторгнуть. Мы продолжим эту работу, чтобы максимально расширить границы заказника путем включения лесных участков в особо охраняемую территорию.

http://www.stapravda.ru/20170116/stavropolskiy_zakaznik_russkiy_les_rasshiryaet_granitsy_99583.html