Спасатели проверяют безопасность подледной рыбалки на водоемах Ставрополья

Специалисты семи аварийно-спасательных групп ПАСС СК осматривают насколько безопасны популярные у рыбаков водоемы в городах и районах края. И предупреждают – самый тонкий лед оказался в Апанасенковском районе на озере Гордач, пруде Лиман и озере Подманок-1 – всего 2-3 сантиметра. В этих местах выходить со снастями крайне опасно!

За минувшие дни проверены водоемы в Андроповском, Кочубеевском, Буденновском, Левокумском, Предгорном, Апанасенковском, Новоселицком, Шпаковском и Ипатовском районах, а также в городе Невинномысске и Ставрополе. 14 января спасатели ПАСС СК из краевого центра отправились к скованному льдом озеру Кравцово. Именно здесь предпочитают рыбачить жители столицы края и окрестных сел.

Спасатели оценили общее состояние озера: толщина льда в пробуренной лунке составляла 30 сантиметров, а значит, лед довольно крепкий и безопасный. Но вблизи камышовых зарослей уже появились проталины, опасные ловушки для невнимательных рыбаков. Здесь можно провалиться в ледяную озерную воду.

– Следует помнить, что места с растительностью, у свай, опор, деревьев, а также береговой зоны, являются самыми опасными участками, – рассказал спасатель ПАСС СК из Ставрополя Владислав Литовченко. – Также представляет опасность темный и водянистый лед. Он более подвержен к разрушению. Эти места следует обходить стороной, и ни в коем случае не проверять прочность льда ударами ног.

Чтобы не допустить происшествий на льду, спасатели ПАСС СК проводят профилактические беседы с рыбаками. Специалисты рекомендуют: выходя на лед, необходимо иметь средства самоспасения (веревку, жилет, теплую сухую одежду, мобильный телефон).

http://www.stapravda.ru/20170116/spasateli_proveryayut_bezopasnost_podlednoy_rybalki_na_vodoemakh_99586.html