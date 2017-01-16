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16 января 2017 г.

Реформу «Ставрополькрайводоканала» обсудили в краевой Думе

16 января первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Идет подготовка к предстоящему заседанию краевой Думы. В частности, в январскую повестку планируется внести законопроект по внесению изменений в действующий закон о розничной продаже алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков. Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Пётр Марченко отметил, что будет поднят вопрос о работе казачьих охранных предприятий. Комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии разрабатывает тематику арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности края. О реформировании ГУП «Ставрополькрайводоканал» пойдет речь на очередном заседании комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Дмитрий Судавцов обратил внимание коллег на то, что в текущем году край получит более 600 миллионов рублей на реализацию программы «Мой двор». Средства предназначены для благоустройства населенных пунктов края. Муниципальные и региональные программы должны обязательно учитывать мнение жителей.

С 1 января общедомовые нужды перестали быть коммунальной услугой и вошли в графу «содержание и ремонт жилья», которую выставляет жильцам управляющая компания. В связи с этим до 1 июня 2017 года нужно пересмотреть действующие нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод, потребления электроэнергии для содержания общедомового имущества. Такая работа ведется профильным краевым министерством.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы Думы СК
http://www.stapravda.ru/20170116/reformu_stavropolkrayvodokanala_obsudili_v_kraevoy_dume_99601.html
Фотография к статье Реформу «Ставрополькрайводоканала» обсудили в краевой Думе
Дмитрий Судавцов
Дмитрий Судавцов
Фото пресс-службы ДСК
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