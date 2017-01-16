Коллег, ветеранов следствия и кадет поздравил и.о. руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции И. Иванов.

«15 января, – говорится в поздравлении, – исполнилось 6 лет со дня образования Следственного комитета Российской Федерации. Это сравнительно небольшой срок и мы по праву считаемся самой «молодой» правоохранительной структурой. Но за это непродолжительное время каждый из нас приложил максимум усилий для того, чтобы наше ведомство сумело не только оправдать свое создание, доказав профессиональную состоятельность и процессуальную самостоятельность, но и стать одним из самых авторитетных силовых структур в российской правовой системе.

Самоотверженный труд каждого, кто с честью и гордостью носит звание следственного сотрудника, – это работа не только и не столько на имидж Следственного комитета России, сколько во имя того, чтобы сделать наше общество и всю страну чище, лучше, добрее, а нашу жизнь – достойнее и справедливее.

Благодарю весь коллектив следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю за добросовестную службу, преданность делу и умение работать в команде, искренне ценю профессионализм каждого из сотрудников и его вклад в наше общее дело.

Низкий поклон ветеранам следственных органов за накопленные знания и бесценный опыт, которые они сохранили и неустанно передают молодым поколениям следователей и криминалистов.

Хочу обратиться к кадетам под патронатом Следственного комитета. Вы – наша надежда и достойная смена. Будьте продолжателями лучших традиций следствия, обогащайте знания, приобретайте опыт и умения, дорожите высоким званием и честью кадета.».

В поздравлении содержатся пожелания крепкого здоровья, оптимизма, успехов на службе и мира.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170116/rabotnikov_sledstvennogo_komiteta_rf__s_shestiletiem_so_dnya_obr_99579.html