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16 января 2017 г.

Пьяный водитель протаранил патрульный автомобиль на Ставрополье

13 января в селе Дивном сотрудники ДПС Апанасенковского района предприняли попытку остановить «ВАЗ-2115», рассказали в ГУ МВД России по краю. Но водитель проигнорировал автоинспекторов и продолжил движение. Cпустя несколько минут нарушитель остановился и сделал вид, что спит. Позже он попытался скрыться, столкнувшись при этом с патрульной автомашиной. Гражданина задержали с помощью физической силы и наручников. 40-летний житель села Дивного был пьян. В отношении нарушителя было составлено несколько административных материалов, в том числе за невыполнение требования сотрудника полиции. Ему грозит лишение права управления транспортом сроком до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. Сейчас он административно арестован на 10 суток. А еще придется платить за поврежденный патрульный автомобиль.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170116/pyanyy_voditel_protaranil_patrulnyy_avtomobil_na_stavropole_99581.html
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