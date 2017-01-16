Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
16 января 2017 г.

Нелегальные кожаные товары выявлены на рынках Кавминвод

В ходе проведения выездной таможенной проверки на  одном из рынков Кавказских Минеральных Вод были обнаружены незаконно реализуемые изделия из кожи иностранного производства. Как выяснилось, мужские и женские куртки предприниматель привез из Китая без декларирования и уплаты таможенных пошлин. 194 изделия были изъяты и направлены  для проведения оценки. По заключению эксперта, стоимость товара составила около полумиллиона рублей.

В соответствии с таможенным законодательством предприниматель имел право оформить товар в таможенном отношении и оплатить пошлину, либо отказаться от изделий в пользу государства. В итоге, в федеральный бюджет было перечислено более ста тысяч рублей таможенных платежей, сообщила пресс-служба Минераловодсколй таможни.

К сожалению, случаи продажи нелегальных товаров нередки. В настоящее время продолжается проверка законности ввоза в нашу страну ещё 142 кожаных изделий иностранного происхождения.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170116/nelegalnye_kozhanye_tovary_vyyavleny_na_rynkakh_kavminvod_99596.html
Фотография к статье Нелегальные кожаные товары выявлены на рынках Кавминвод
Нелегальные кожаные товары выявлены на рынках Кавминвод
Нелегальные кожаные товары выявлены на рынках Кавминвод
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Право и закон
Нелегальные кожаные товары выявлены на рынках Кавминвод
Работников Следственного комитета РФ – с шестилетием со дня образования ведомства
На Ставрополье пресекли две попытки доставить наркотики осужденным
Кинолектории по соблюдению ПДД проводят в Грачевском районе
Главный судебный пристав Ставрополья проведет встречу с гражданами и ответит на вопросы
Предгорный район
В Предгорном районе в аварии пострадал автозак
Пенсионерка на Ставрополье «заминировала» дом и автомобиль
Строительство современного тепличного комплекса завершается на Ставрополье
На Ставрополье в лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек
В Предгорном районе провели флэш-моба «Засветись вместе с нами!»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!