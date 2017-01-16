Нелегальные кожаные товары выявлены на рынках Кавминвод

В ходе проведения выездной таможенной проверки на одном из рынков Кавказских Минеральных Вод были обнаружены незаконно реализуемые изделия из кожи иностранного производства. Как выяснилось, мужские и женские куртки предприниматель привез из Китая без декларирования и уплаты таможенных пошлин. 194 изделия были изъяты и направлены для проведения оценки. По заключению эксперта, стоимость товара составила около полумиллиона рублей.

В соответствии с таможенным законодательством предприниматель имел право оформить товар в таможенном отношении и оплатить пошлину, либо отказаться от изделий в пользу государства. В итоге, в федеральный бюджет было перечислено более ста тысяч рублей таможенных платежей, сообщила пресс-служба Минераловодсколй таможни.

К сожалению, случаи продажи нелегальных товаров нередки. В настоящее время продолжается проверка законности ввоза в нашу страну ещё 142 кожаных изделий иностранного происхождения.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170116/nelegalnye_kozhanye_tovary_vyyavleny_na_rynkakh_kavminvod_99596.html