Найдено тело мальчика, провалившегося под лед на реке Калаус в Ипатово

16 января в Ипатово на реке Калаус найдено тело восьмилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Мальчик пропал 1 января. Вместе с другом он пошел к реке и в районе старых очистных сооружений провалился на льду под воду.

Две недели поисковые группы прочесывали русло реки Калаус от хутора Вишневый до города Ипатово. Сначала мальчика ежедневно искали свыше пятидесяти человек – водолазы, спасатели, казаки и волонтеры, представители полиции и районной администрации. Они обследовали прибрежную полосу, проверяли участки около мостов и заторов, кололи лед. Затем активный поиск сменили на тактику визуального мониторинга русла реки. Утром в понедельник спасатели ПАСС СК из Дивного помогли добровольцам извлечь тело ребенка из реки.

– На данном участке реки лед не образовался и с потеплением уровень воды упал. Эти факторы сыграли решающую роль, и тело погибшего всплыло на поверхность, где его и заметили поисковые группы, – прокомментировал начальник филиала ПАСС СК – Аварийно-спасательной службы Ставропольского края Олег Вдовин.

http://www.stapravda.ru/20170116/naydeno_telo_malchika_provalivshegosya_pod_led_na_reke_kalaus_v__99575.html