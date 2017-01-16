Наследство в сотни миллионов рублей делят в суде Кисловодска

Сейчас в Кисловодском городском суде рассматривают громкое уголовное дело, связанное с разделом наследства высокопоставленного сотрудника нефтедобывающей компании.

Несколько десятилетий ставропольчанин Михаил Глоба работал на нефтепромыслах Сургута главным бухгалтером. Судя по всему, трудился хорошо. Во всяком случае никто не оспаривает законность громадного, по нашим меркам, капитала (более 700 миллионов рублей), который он скопил к пенсии.

Выйдя на пенсию, в 2010 году вдовец Михаил Глоба вернулся в родные края. О покойниках плохо не говорят, но факт остается фактом: последующие трагедии Михаил Николаевич спровоцировал сам. Сначала в Санкт-Петербурге он составил документ, в котором все свое состояние завещал приемному сыну. Затем в городе Чегем (КБР) нотариус зарегистрировала еще одно завещание, согласно которому М. Глоба значительную часть капитала завещал женщине, с которой он жил в Кисловодске. И началось…

Вероятно, чтобы укрыться от скандалов, М. Глоба переехал из Кисловодска в Краснодар. В октябре 2011 года, когда и приемный сын, и гражданская жена находились за пределами Кубани, М. Глоба обнаружили в собственной квартире с проломленной головой. Через три недели, не приходя в сознание, он скончался. По сей день обстоятельства той странной гибели остаются неизвестными. По первоначальной версии следователя, смертельные травмы бывший главбух… нанес себе сам в состоянии алкогольного опьянения. Потом уголовное дело все-таки возбудили, но расследование зашло в тупик.

Похоже, в тупик зашли и многочисленные судебные разбирательства, которые уже шесть лет идут в Кисловодске, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Когда они завершатся, не берутся предсказать даже многоопытные юристы. А пока…

За решеткой в зале заседания Кисловодского городского суда две очень больные, смертельно уставшие женщины: та самая гражданская жена Михаила Глоба и нотариус из Чегема, заверившая второе завещание пенсионера-миллионщика. Они уже почти год находятся в следственном изоляторе по подозрению в составлении ложного завещания. В суд их приводят в наручниках вооруженные женщины-конвоиры. Улучив минуту, пока все ждут судью, женщины со слезами на глазах через решетку общаются со своими взрослыми детьми.

Полагаю, Михаил Глоба и в самом страшном сне не мог представить, сколько горя близким ему людям принесут миллионы, которые он зарабатывал всю свою жизнь.

http://www.stapravda.ru/20170116/nasledstvo_v_sotni_millionov_rubley_delyat_v_sude_kislovodska_99565.html