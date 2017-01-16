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16 января 2017 г.

На Ставрополье снизился индекс цен на продукты питания

В декабре прошлого года по отношению к аналогичному месяцу 2015 года индекс потребительских цен на продовольственные товары в крае снизился со 114 процентов до 103,9. По этому показателю Ставропольский край занимает среднюю позицию в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах. Такой вывод сделан на базе мониторинга розничных цен на социально-значимые продукты, проводимого комитетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Как сообщили в ведомстве, на конец первой декады января снизились цены на яблоки (3,1 процента), гречневую крупу (2,7), картофель (1,2), мясо кур (1), а также пшено, свинину, вермишель, говядину, соль, подсолнечное масло. В то же время подорожали лук (на 2,5 процента), свежая белокочанная капуста (на 2), морковь (на 1,9), яйца (на 1,7), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, из ржаной муки, рыбу мороженую неразделанную, сливочное масло, баранину, сахар-песок, рис.

Как объяснили в ведомстве, рост цен на овощи и яйца обусловлен сезонностью, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбу – повышением оптово-отпускных цен. Тем не менее, заверили в комитете, средние цены на многие социально значимые продукты на Ставрополье ниже, чем в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. К примеру, в Ставропольском крае самые низкие средние цены на макаронные изделия – 52,34 рубля за один килограмм, муку пшеничную – 28,79 рубля.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170116/na_stavropole_snizilsya_indeks_tsen_na_produkty_pitaniya_99573.html
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