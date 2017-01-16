На Ставрополье реализуется крупный инвестпроект по созданию плодохранилища

В Ставропольском крае осуществляется крупный инвестиционный проект по созданию плодохранилища. Речь идет о ООО «СтавАгроКом» Курского района, где возводится плодохранилище стоимостью 590 млн. рублей. Завершен первый технологический блок, продукция заложена на хранение, сообщили в пресс-службе министерстве сельского хозяйства СК. Также готово здание второго блока. Ожидается, что холодильное оборудование будет закуплено и смонтировано в этом году. Кроме того продолжаются строительно-монтажные работы в цехе сортировки, калибровки, упаковки и изготовления тары. Подведены основные коммуникации.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства СК Олег Юрченко, побывавший на этом крупном промышленном объекте, планируется участие данного проекта в программах государственной поддержки, в частности по компенсации двадцати процентов прямых понесенных затрат на создание объектов АПК. Появление крупных плодохранилищ в крае – еще один эффективный инструмент развития экономики региона, добавил замминистра. Отрадно, что инвесторы заинтересованы в Ставрополье, готовы вкладывать средства в это перспективное направление регионального агропрома.

К слову сказать, в ООО «СтавАгроКом» Курского района уже завершены программы по закладке садов с системой капельного орошения и созданию мелиоративных площадей для выращивания горошка и кукурузы.

http://www.stapravda.ru/20170116/na_stavropole_realizuetsya_krupnyy_investproekt_po_sozdaniyu_plo_99584.html