На Ставрополье пресекли две попытки доставить наркотики осужденным
В ИК-1 в посылке для осужденного сотрудники обнаружили и изъяли гашишное масло, спрятанное ущихренным способом в обувной щетке. Подозрительную находку в ценной бандероли на имя 26-летнего осужденного удалось обнаружить с помощью служебной собаки по кличке Дик. Экспертиза показала, что злоумышленник пытался передать заключенному смесь табака и гашишного масла, рассказали в УФСИН России по краю.
В ИК-2 в этот же день обнаружили и изъяли синтетический наркотик у гражданки, прибывшей на длительное свидание к одному из осужденных. Материалы проверки по данным фактам переданы в правоохранительные органы.
Фото пресс-службы УФСИН России по СК