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16 января 2017 г.

На Ставрополье пресекли две попытки доставить наркотики осужденным

В посылке для осужденного обнаружили гашишное масло, спрятанноев обувной щетке

В ИК-1 в посылке для осужденного сотрудники обнаружили и изъяли гашишное масло, спрятанное ущихренным способом в обувной щетке. Подозрительную находку в ценной бандероли на имя 26-летнего осужденного удалось обнаружить с помощью служебной собаки по кличке Дик. Экспертиза показала, что злоумышленник пытался передать заключенному смесь табака и гашишного масла, рассказали в УФСИН России по краю.

В ИК-2 в этот же день обнаружили и изъяли синтетический наркотик у гражданки, прибывшей на длительное свидание к одному из осужденных. Материалы проверки по данным фактам переданы в правоохранительные органы.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170116/na_stavropole_presekli_dve_popytki_dostavit_narkotiki_osuzhdenny_99574.html
Фотография к статье На Ставрополье пресекли две попытки доставить наркотики осужденным
В посылке для осужденного обнаружили гашишное масло, спрятанноев обувной щетке
В посылке для осужденного обнаружили гашишное масло, спрятанноев обувной щетке
Фото пресс-службы УФСИН России по СК
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