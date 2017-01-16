На Ставрополье обманутых дольщиков становится меньше

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание с участием представителей органов краевой исполнительной власти, силовых ведомств и глав ряда муниципалитетов, посвященное проблемным объектам долевого строительства на территории края.

В 2016 году удалось решить проблемы 431 жителя, попавшего в число «обманутых дольщиков». Сейчас на контроле краевого управления по строительному и жилищному надзору находятся 16 «проблемных» объектов. В ближайшее время планируется завершение строительства трех из них. Глава региона поручил главам муниципальных образований взять вопрос под особый контроль. Специалистов управления крайжилстройнадзора нацелил активнее привлекать к проверкам недобросовестных застройщиков правоохранительные органы, а также вести широкую разъяснительную работу среди населения. Перед заключением договора долевого участия всю информацию о застройщике и объекте строительства гражданам рекомендуется узнавать по телефону горячей линии управления 8(8652)28-30-70.

С 1 января текущего года вступили в силу изменения в законодательстве о долевом строительстве. Теперь, на стадии проектирования нового объекта долевого строительства застройщикам необходимо получить заключение краевого управления по строительному и жилищному надзору.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170116/na_stavropole_obmanutykh_dolschikov_stanovitsya_menshe_99604.html