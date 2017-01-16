На Ставрополье началась подготовка к участию в выставке GulFood 2017 в Дубаи

Наш край примет участие в 22 Международной выставке пищевой промышленности и производства напитков GulFood 2017, которая пройдет в Дубае с 26 февраля по 2 марта, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития СК. Наша продукция края будет представлена в рамках российской экспозиции, на собственной площади 36 квадратных метров. Дубай считается главными торговыми воротами для рынка стран Ближнего Востока, Северной и Южной Африки, Индии и некоторых стран СНГ. Рынок охватывает 31 страну – это 2 млрд потребителей.Это крупнейшая и самая престижная площадка в регионе Персидского залива, всегда привлекает много покупателей из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Индийского субконтинента и многих других уголков мира. Делегаты обсудят тенденции и перспективы развития секторов продовольствия и гостиничного бизнеса, инвестиции в индустрию халяль и маркетинговые тренды в пищевой промышленности. В рамках выставки также пройдет Международный форум пищевой индустрии Ближнего Востока, выставка ингредиентов, добавок и наполнителей, а также оборудования и технологий отрасли.

http://www.stapravda.ru/20170116/na_stavropole_nachalas_podgotovka_k_uchastiyu_v_vystavke_gulfood_99591.html