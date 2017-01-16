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16 января 2017 г.

На Ставрополье 120 школьников приняли участие в олимпиаде по праву

Сегодня в Северо-Кавказском федеральном университете проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по праву, в котором принимают участие 120 детей.

Как сообщили в министерстве образования и молодежной политики СК, завтра стартует олимпиада по физике. Она поделена на два тура: теоретический (17 января ) и практический (19 января). В олимпиаде по физике планируют принять участие 111 человек.

Кроме того, в указанные даты пройдет теоретический и практический туры регионального этапа олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла, в котором поучаствуют 25 школьников седьмых классов и 40 восьмиклассников.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170116/na_stavropole_120_shkolnikov_prinyali_uchastie_v_olimpiade_po_pr_99577.html
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