На Ставрополье 120 школьников приняли участие в олимпиаде по праву

Сегодня в Северо-Кавказском федеральном университете проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по праву, в котором принимают участие 120 детей.

Как сообщили в министерстве образования и молодежной политики СК, завтра стартует олимпиада по физике. Она поделена на два тура: теоретический (17 января ) и практический (19 января). В олимпиаде по физике планируют принять участие 111 человек.

Кроме того, в указанные даты пройдет теоретический и практический туры регионального этапа олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла, в котором поучаствуют 25 школьников седьмых классов и 40 восьмиклассников.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170116/na_stavropole_120_shkolnikov_prinyali_uchastie_v_olimpiade_po_pr_99577.html