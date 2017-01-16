Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
16 января 2017 г.

Краевые соревнования по спортивному туризму на кубок А. Скокова пройдут в Ставрополе

С 20 по 22 января в Ставрополе пройдут краевые соревнования по спортивному туризму на Кубок памяти Героя Советского Союза Александра Скокова. Они будут посвящены Дню освобождения города от фашистских захватчиков. В соревнованиях принимут участие как начинающие спортсмены, так сильнейшие команды Ставропольского края. Участники попробуют себя в спортивном туризме, ответят на вопросы краеведческой викторины и даже исполнят военно-патриотические песни.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170116/kraevye_sorevnovaniya_po_sportivnomu_turizmu_na_kubok_a_skokova__99576.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Ставрополь
Краевые соревнования по спортивному туризму на кубок А. Скокова пройдут в Ставрополе
На Ставрополье 120 школьников приняли участие в олимпиаде по праву
Ставропольский заказник «Русский лес» расширяет границы
Салима Аминова: удивительная история семьи – династии врачей
Кадеты-ермоловцы поучаствовали в уборке территории источника Серафима Саровского в Ставрополе
Спорт
Первенство СКФО по настольному теннису прошло в Невинномысске
Новогодние соревнования по дуатлону состоялись в Ставрополе
СтГАУ стал призёром за физкультурно-спортивную работу
Жители Невинномысска встретили 2017 год легкоатлетическим забегом
В Кисловодске к Чемпионату мира по футболу стройка тренировочной базы идет ударными темпами
Образование
Учебник Ставропольского агроуниверситета признан одним из лучших в стране
В числе победителей олимпиады «Символы России» – ставропольские школьники
Пять школ Невинномысска вошли в ТОП-50 лучших школ Ставрополья
Студенты СКФУ прошли стажировку в туристско-рекреационном комплексе «Архыз»
В Пятигорске школьники пишут олимпиаду по французскому языку

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!