Краевые соревнования по спортивному туризму на кубок А. Скокова пройдут в Ставрополе

С 20 по 22 января в Ставрополе пройдут краевые соревнования по спортивному туризму на Кубок памяти Героя Советского Союза Александра Скокова. Они будут посвящены Дню освобождения города от фашистских захватчиков. В соревнованиях принимут участие как начинающие спортсмены, так сильнейшие команды Ставропольского края. Участники попробуют себя в спортивном туризме, ответят на вопросы краеведческой викторины и даже исполнят военно-патриотические песни.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170116/kraevye_sorevnovaniya_po_sportivnomu_turizmu_na_kubok_a_skokova__99576.html