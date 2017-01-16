Фотография к статье Краевые соревнования по спортивному туризму на кубок А. Скокова пройдут в Ставрополе
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
Спортивный туризм
С 20 по 22 января в Ставрополе пройдут краевые соревнования по спортивному туризму на Кубок памяти Героя Советского Союза Александра Скокова. Они будут посвящены Дню освобождения города от фашистских захватчиков. В соревнованиях принимут участие как начинающие спортсмены, так сильнейшие команды Ставропольского края. Участники попробуют себя в спортивном туризме, ответят на вопросы краеведческой викторины и даже исполнят военно-патриотические песни.