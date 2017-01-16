Кинолектории по соблюдению ПДД проводят в Грачевском районе

В Грачевском районе Ставрополья работники Дома культуры с сотрудниками Госавтоинспекции проводят кинолектории по соблюдению ПДД, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Их проведение стало доброй традицией. Перед каждым показом мультипликационного фильма для школьников начальных классов демонстрируются рисованные видеоролики на тему дорожной безопасности. Затем автоинспекторнапоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения, отвечает на вопросы ребят. Со временем кинолектории будут проводиться и для старшеклассников.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170116/kinolektorii_po_soblyudeniyu_pdd_provodyat_v_grachevskom_rayone_99562.html