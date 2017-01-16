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16 января 2017 г.

Кинолектории по соблюдению ПДД проводят в Грачевском районе

В Грачевском районе проходят кинолектории по соблюдению ПДД

В Грачевском районе Ставрополья работники Дома культуры  с сотрудниками Госавтоинспекции проводят кинолектории по соблюдению ПДД, рассказали в УГИБДД  ГУ МВД России по краю. Их  проведение стало доброй традицией. Перед каждым показом мультипликационного фильма для  школьников  начальных классов демонстрируются рисованные видеоролики на тему дорожной безопасности. Затем автоинспекторнапоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения, отвечает на  вопросы ребят. Со временем кинолектории будут проводиться и для старшеклассников.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170116/kinolektorii_po_soblyudeniyu_pdd_provodyat_v_grachevskom_rayone_99562.html
Фотография к статье Кинолектории по соблюдению ПДД проводят в Грачевском районе
В Грачевском районе проходят кинолектории по соблюдению ПДД
В Грачевском районе проходят кинолектории по соблюдению ПДД
Фото пресс-служба ГУ МВД России по краю.
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