Кинолектории по соблюдению ПДД проводят в Грачевском районе
В Грачевском районе Ставрополья работники Дома культуры с сотрудниками Госавтоинспекции проводят кинолектории по соблюдению ПДД, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Их проведение стало доброй традицией. Перед каждым показом мультипликационного фильма для школьников начальных классов демонстрируются рисованные видеоролики на тему дорожной безопасности. Затем автоинспекторнапоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения, отвечает на вопросы ребят. Со временем кинолектории будут проводиться и для старшеклассников.
Фото пресс-служба ГУ МВД России по краю.