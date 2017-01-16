Кадеты-ермоловцы поучаствовали в уборке территории источника Серафима Саровского в Ставрополе
Воспитанники Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова очистили от наледи и снега территорию возле источника Серафима Саровского.
Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, вместе с кадетами работали священник одноименного храма Димитрий Сыпко и заслуженный работник культуры полковник Виктор Медяник. Затем ермоловцы прослушали лекцию о военном прошлом памятного места.
В годы Великой Отечественной войны, во время освобождения Ставрополя от фашистских захватчиков, здесь набирали воду бойцы одной из первых разведгрупп 347-й стрелковой дивизии 44-й армии, входившей в город. Вода из него для раненых ценилась тогда наравне с лекарствами.
Фото предоставлено пресс-бюро школы им. генерала Ермолова.