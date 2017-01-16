Кадеты-ермоловцы поучаствовали в уборке территории источника Серафима Саровского в Ставрополе

Воспитанники Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова очистили от наледи и снега территорию возле источника Серафима Саровского.

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, вместе с кадетами работали священник одноименного храма Димитрий Сыпко и заслуженный работник культуры полковник Виктор Медяник. Затем ермоловцы прослушали лекцию о военном прошлом памятного места.

В годы Великой Отечественной войны, во время освобождения Ставрополя от фашистских захватчиков, здесь набирали воду бойцы одной из первых разведгрупп 347-й стрелковой дивизии 44-й армии, входившей в город. Вода из него для раненых ценилась тогда наравне с лекарствами.

http://www.stapravda.ru/20170116/kadetyermolovtsy_pouchastvovali_v_uborke_territorii_istochnika_s_99578.html