Интенсивные сады разрастаются на Ставрополье

На Ставрополье увеличиваются площади под интенсивными садами. Этой теме была посвящена региональная конференция в Георгиевском районе.

Она прошла на базе ООО «Новозаведенское». Отмечалось, что за последние десять лет минувший год был лучшим по наполнению плодово-ягодной корзины. Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК, в организациях ССПК «Сады Ставрополья» собрано тридцать тысяч тонн яблок, что на семь тысяч тонн весомее, чем в 2015 году, груши- 137 тонн, сливы – 690 тонн, алычи – 115 тонн, абрикосов – пятнадцать тонн, вишни – 147 тонн, земляники 131 тонну, малины более девяти тонн. В прошлом году в крае заложено 580 гектаров садов. Первый заместитель министра сельского хозяйства СК Роман Коврыга напомнил, что государственную поддержку получили такие направления, как закладка и уходные работы в садах, раскорчевка старовозрастных посадок, мелиоративное орошение, питомниководство и другие. В этом году намечается заложить 500 гектаров садов интенсивного типа. К настоящему моменту на разных стадиях реализации находятся инвестпроекты «Нива С» Труновского района, «Став Агроком» Курского, «Новозаведенское» и «Интеринвест» Георгиевского. На конференции также обсуждены изменения в реестре Госсортсети новых плодовых и ягодных культур, возможности выпуска машин и оборудования для отрасли на предприятиях регионального сельхозмашиностроения. В завершение встречи специалисты ФГБНУ «Ставропольская опытная станция по садоводству Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства» провели мастер-класс по формированию и обрезке интенсивных садов с использованием новейших технологий.

http://www.stapravda.ru/20170116/intensivnye_sady_razrastayutsya_na_stavropole_99564.html