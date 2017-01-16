В День российской печати губернатор Владимир Владимиров поздравил журналистов с профессиональным праздником и подвел итоги прошедшего 2016 года. Пресс-конференция длилась около полутора часов. За это время глава края ответил на несколько десятков вопросов журналистов.

Первым на большой пресс-конференции губернатора традиционно был вопрос об итогах года. Несмотря на кризисные явления и проблемы, связанные с западными санкциями, год ознаменован в том числе и знаковыми событиями в сфере экономики, агропромышленного комплекса. Хотя, конечно, бюджет пришлось секвестировать, в том числе и в части социальных статей. Но по большому счету, документ остался социально ориентированным. По оценке Владимира Владимирова, по целому ряду ключевых отраслей прошедший период характеризовался положительной динамикой. За год в целом итоги Ставрополькрайстату еще предстоит подвести. Пока можно вести речь только о предварительных результатах. Индекс промышленного производства в регионе за 11 месяцев 2016 года превысил 108% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Продукции сельского хозяйства с января по ноябрь 2016 года произведено на 207 миллиардов рублей, что на 10,8% больше уровня прошлого года. В крае собрано 10,2 миллиона тонн зерновых культур, включая кукурузу, что является абсолютным рекордом для Ставрополья. При этом урожайность зерновых и зернобобовых культур по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12%. Урожай тепличных овощей составил свыше 38 тысяч тонн, что на 7% выше уровня прошлого года.

Производство пищевых продуктов и напитков в сопоставимых ценах выросло на 24,5% и превысило 80 миллиардов рублей за 11 месяцев 2016 года.

Основные параметры краевого бюджета на 2017 год составят 79 миллионов рублей, расходы – 82,5 миллиона рублей, дефицит – 3,5 миллиона рублей. Примерно 66 процентов составляют социальные обязательства, расходы на сферы образования и здравоохранения.

В 2016 году на Ставрополье реализовано 14 проектов по созданию новых производств и модернизации действующих общей стоимостью около 20 миллиардов рублей. В частности, введен в эксплуатацию электросталеплавильный цех мощностью 500 тысяч тонн в год на заводе «СтавСталь». В ОАО «Арнест» завершена реализация проекта «Обеспечение производства косметических продуктов массового потребления и комплектующих к ним с целью их комплексного импортозамещения на рынке РФ». В ПАО «Ставропласт» введена в эксплуатацию линия по производству пластмассовых изделий для упаковки товаров. «Монокристалл» расширил производство сапфира и сапфировых пластин для производства светодиодов, смартфонов и других изделий. ЗАО «Лиссант-Юг» запустил вторую очередь по производству вентиляционного оборудования. В ООО «ПК Строймонтаж Юг» заработал завод по производству сухих строительных смесей. Запущена первая очередь завода по производству алюминиевых радиаторов отопления. Создан частный промышленный парк СКИП «Мастер» в Ставрополе.

Не отстал по количеству «премьер» агропромышленный комплекс. Завершена реализация десяти инвестиционных проектов, пять из которых состоялись в животноводческой отрасли – это ООО «Агро-плюс», ООО «Кочубеевская птицефабрика», ЗАО «Ставропольский бройлер», ООО СП «Чапаевское» и ООО «Гвардия».

В ООО «Овощи Ставрополья» завершено строительство третьей очереди тепличного комплекса площадью 21,8 га. Также реализовано четыре проекта по строительству и реконструкции плодо- и овощехранилищ суммарной мощностью 29 тыс. тонн единовременного хранения с суммарным объемом инвестиций 18,9 млрд рублей. В итоге создано более 1000 рабочих мест.

Важнейшее событие в социальной сфере – открытие краевого клинического перинатального центра. Это лучшее медицинское учреждение такого рода на Юге России. Здесь собраны классные специалисты, а современное оборудование способно помочь мамочкам даже с серьезными патологиями. Первые малыши, рожденные здесь, уже растут и развиваются. Сданы в эксплуатацию две новые школы в Ставрополе. Это особенно важно в связи с сохраняющимися положительными демографическими процессами: численность жителей края за счет естественного прироста в прошлом году увеличилась почти на четыре тысячи человек.

Год ознаменован открытием нового санатория в Ессентуках. Это современная здравница, отвечающая международным стандартам, несмотря на то что на дворе зима, уже заполнена на 100 процентов. Санаторно-курортные услуги КМВ востребованы. «И только от нас зависит, какими будут Кавказские Минеральные Воды в будущем, – отметил глава края. – Первый пробный шар уже брошен в «корзину» процветания курортного региона: принята программа развития города-курорта Кисловодска. Спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко смело можно назвать мамой этого проекта, учитывая, сколько она уже сделала для города. Только в этом году благодаря ее активной позиции Кисловодский лечебный парк получил статус федерального, на решение проблем курорта из российского бюджета выделено свыше 900 миллионов рублей, а в перспективе до 2025 года инвестиции в Кисловодск и в целом в регион КМВ вырастут до 78 миллиардов».

В числе первоочередных задач — реконструкция кисловодских лечебного парка, цирка и бульвара, а также строительство объездной дороги, чтобы максимально разгрузить улицы жемчужины России и сохранить в своей первозданности ее целебный воздух. Безусловно важное значение будет иметь закон о КМВ, пока находящийся в стадии разработки. Владимир Владимиров заверил, что, безусловно, мнения ставропольских парламентариев, специалистов-курортологов, гидрогеологов, общественности будут учтены. Документ должен закрепить федеральный статус КМВ: уникальные природные лечебные ресурсы должны быть под надежной защитой государства.

Если говорить на языке цифр, то Ставропольский край сегодня – национальный лидер лечебно-оздоровительного туризма России, который формирует до 17% рынка оздоровительных услуг страны. Кавминводы – это 134 санатория и более 200 гостиниц. Ежегодно поток туристов на Ставрополье прирастает на 5 – 7%. По итогам 2016 года, как прогнозируется, достигнет 1,4 миллиона гостей.

Не обошли журналисты и самую громкую тему прошлого года — увеличение площади земельного надела, достаточного для выхода из общедолевой собственности. Размер его был увеличен с 30 до 2,5 тысячи гектаров, что вызвало большой общественный резонанс и возмущение фермеров, планирующих прирост своих владений. Одной из причин поднявшегося шума глава региона назвал низкую информированность людей о содержании новой правовой нормы.

– Надо людям объяснять, разговаривать с ними. Все действующие взаимоотношения остаются. Никто ни у кого землю не будет отнимать, никто никому не будет препятствовать перезаключить договор аренды, – сказал Владимир Владимиров. – Фермеры, работающие, к примеру, на 300, 500 или даже 30 гектарах, считают, что они не перезаключат договоры аренды. Не знаю, откуда взялась подобная мысль.

Владимир Владимиров подчеркнул, что новый закон призван защищать интересы тех, кто опасается захвата своей земли, создать барьер для передела главного краевого ресурса и его «увода» со Ставрополья. Надо помнить, что в прежние годы в результате реализации различных, в том числе криминальных, схем, около 27 тысяч гектаров было выведено из хозяйственного оборота ставропольских предприятий и оказалось в пользовании не всегда чистоплотных предпринимателей из-за пределов региона.

По поручению руководителя края в настоящее время проводится анализ подобных сделок с определением нанесенного экономического и социального ущерба. Создана специальная рабочая комиссия по решению земельных вопросов, в которой будут не только представители исполнительной власти, но и фермерского сообщества. Словом, вопрос с повестки не снят. В 2017-м должны быть расставлены точки над i: «кто матери-родине ближе» – крупные хозяйства, дающие львиную долю сельскохозяйственной продукции, или субъекты мелкотоварного производства, без которых сегодня трудно представить географию АПК. Понятно, что необходимо найти некий компромисс, который всем позволит эффективно работать.

Вопрос «Ставропольской правды» касался реорганизации ряда районов в городские округа. Реформирование, как известно, началось с Минераловодского района. За ним потянулись и другие территории. Что послужило причиной для принятия такого решения и какие результаты мы имеем сегодня? Избранные главы муниципалитетов практически непотопляемы. Даже губернатор ничего не может сделать, чтобы сместить с должности человека, который неисправно выполняет свои обязанности. «Один из местных руководителей полгода на работу не ходил, – привел пример В. Владимиров. – Просто величайший царь, которому никто не указ. Чтобы был порядок, необходима жесткая вертикаль власти не только на уровне субъекта – федеральная власть, но и в регионе. У руководителя должно быть право сместить человека, который недобросовестно работает. Другая сторона вопроса — денежная. В крае целая армия муниципальных служащих — 14 тысяч человек. И каждый получает заработную плату. В результате сокращения части работников бюджет края значительно сэкономил. Ведь были же и такие муниципалитеты, где весь бюджет поселения был равен фонду оплаты главы сельсовета. В результате реорганизации Минераловодский городской округ в 2016 году прирастил бюджет на 300 миллионов рублей. Нашлись в результате дополнительные средства на ремонт дорог, тротуаров, школ. Стали больше делом заниматься. Появилась возможность не размазывать по тарелке финансы, а сконцентрироваться на решении первоочередных проблем». Конечно, есть проблемы и при такой форме управления территорией, отметил В. Владимиров. Но все решаемо.

В ответ на второй вопрос «СП» об отношении к критике в прессе глава региона высказал свои претензии к пишущей и снимающей братии. По его оценке, надо более взвешенно относиться к распространяемой информации, не допускать крена в сторону «чернухи». Когда в Волгограде милиционер шагнул навстречу террористу и своим телом закрыл людей от взрыва, то о самом событии писали много. Но вот прошло время, и никто не вспомнил в СМИ, как сегодня живет семья погибшего героя. А вот если чиновник попался на взятке, то не единожды вспомнят: где сидит, как сидит... Люди ждут не только криминальных новостей, но и позитива. А иначе зачем смотреть телевизор и выписывать газеты..

«Какое событие прошлого года я назвал бы самым главным? Сложно это сделать, – сказал В. Владимиров, отвечая на очередной вопрос. – Жизнь так многогранна. Но самой важной тенденцией, которая характерна была для 2016-го, я бы назвал объединение россиян вокруг одного человека, сумевшего выстоять в самых сложных ситуациях и повести за собой, – подчеркнул В. Владимиров. – Это президент страны Владимир Путин. С таким лидером нам все задачи по плечу. Главное — упорно и настойчиво достигать поставленных целей».

И совсем личный вопрос: как отметил губернатор Новый год? Традиционно – дома, в кругу семьи.

http://www.stapravda.ru/20170116/gubernator_stavropolya_vvladimirov_zhestkaya_vertikal_vlasti__ne_99561.html