Доцент одного из ставропольских вузов осужден за взяточничество и подлог

Доцент кафедры одного из вузов Ставрополя осужден за мелкое взяточничество и подлог, обвиняемого в получении взяток от студентов и в служебных подлогах. В 2015 году он получал лично от студентов взятки (доказано 9 эпизодов) по 3000 рублей от каждого за выставление контрольных точек по дисциплине без фактического посещения студентами занятий и без контроля их знаний. Потом доцент собственноручно вносил в зачетную ведомость и в зачетные книжки студентов заведомо ложные сведения о посещении ими практических занятий и о получении контрольных точек по дисциплине. Приговором Промышленного районного суда доцент осужден за мелкое взяточничество и подлог. Ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года, рассказали в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170116/dotsent_odnogo_iz_stavropolskikh_vuzov_osuzhden_za_vzyatochniche_99603.html