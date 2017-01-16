Фотография к статье 85 кг мёда украли у жителя села на Ставрополье
Мед
В отдел МВД России по Петровскому району с заявлением о краже обратился житель села Константиновского. Двое злоумышленников забрались в его дом и украли две емкости, в которых было 85 килограммов меда. Ущерб – более 27 тысяч рублей.
Оперативники нашли воров. Это 24-летняя девушка и 21-летний молодой человек – жители Петровского района.
Злоумышленники задержаны. Похищенный мед изъят и будет возвращен хозяину, отметили в пресс-службе ГУМВД России по краю.