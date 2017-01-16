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16 января 2017 г.

85 кг мёда украли у жителя села на Ставрополье

Мед

В отдел МВД России по Петровскому району с заявлением о краже обратился житель села Константиновского. Двое злоумышленников забрались в его дом и украли две емкости, в которых было 85 килограммов меда. Ущерб – более 27 тысяч рублей.

Оперативники нашли воров. Это 24-летняя девушка и 21-летний молодой человек – жители Петровского района.

Злоумышленники задержаны. Похищенный мед изъят и будет возвращен хозяину, отметили в пресс-службе ГУМВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170116/85_kg_meda_ukrali_u_zhitelya_sela_na_stavropole_99566.html
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