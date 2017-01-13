За задержку зарплаты в отношении директора ООО на Ставрополье возбуждено уголовное дело

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Агро-Сервис», обвиняемого в невыплате свыше двух месяцев заработной платы. С 1 февраля по 31 марта 2016 года обвиняемый, имея реальную возможность для выплаты зарплаты, не заплатил 18 работникам. Общая сумма задолженности – более 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170113/za_zaderzhku_zarplaty_v_otnoshenii_direktora_ooo_na_stavropole_v_99547.html