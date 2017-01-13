В Ставрополе задержаны вымогатели, выдававшие себя за полицейских

На одной из улиц Ставрополя трое молодых людей, представившись оперативными сотрудниками полиции, обратились к 31-летнему местному жителю и заявили, что подбросят в его вещи сверток с наркотическим веществом и привлекут его к уголовной ответственности. Парень отдал вымогателям четырнадцать тысяч рублей. После этого они пытались убедить пострадавшего перевести на карту еще пятьдесят тысяч рублей. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по краю, сообщила пресс-служба ведомства, задержали одного из злоумышленников по горячим следам. Он оказал сопротивление. На месте происшествия изъят автомобиль и полиэтиленовый свёрток. Приняты меры к розыску остальных правонарушителей.

http://www.stapravda.ru/20170113/v_stavropole_zaderzhany_vymogateli_vydavavshie_sebya_za_politsey_99555.html