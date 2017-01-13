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13 января 2017 г.

В Ставрополе задержаны вымогатели, выдававшие себя за полицейских

На одной из улиц  Ставрополя трое молодых людей, представившись оперативными сотрудниками полиции, обратились к 31-летнему местному жителю и заявили, что подбросят в его вещи  сверток с наркотическим веществом и привлекут его к  уголовной ответственности. Парень отдал вымогателям четырнадцать тысяч рублей. После этого они пытались убедить пострадавшего  перевести на карту еще  пятьдесят тысяч рублей. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по краю, сообщила пресс-служба ведомства,  задержали одного из злоумышленников по горячим следам. Он  оказал сопротивление. На месте происшествия изъят автомобиль и полиэтиленовый свёрток. Приняты меры к розыску остальных правонарушителей.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170113/v_stavropole_zaderzhany_vymogateli_vydavavshie_sebya_za_politsey_99555.html
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