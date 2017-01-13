В Ставрополе участкового обвиняют в мошенничестве

Завершено расследование уголовного дела в отношении старшего участкового отдела УУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по Ставрополю, обвиняемого в мошенничестве. 27 сентября прошлого года участковый за 50 тысяч рублей предложил мужчине избежать уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Через два дня после передачи полицейскому денег, он был задержан сотрудниками УФСБ России по краю.

Уголовное дело направлено в суд, рассказали в краевому управлении СКР. В краевом полицейском главке добавили: по данному факту была проведена служебная проверка. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, к дисциплинарной ответственности были привлечены его непосредственные руководители.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170113/v_stavropole_uchastkovogo_obvinyayut_v_moshennichestve_99548.html