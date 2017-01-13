Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
13 января 2017 г.

В Ставрополе участкового обвиняют в мошенничестве

Завершено расследование уголовного дела в отношении старшего участкового отдела УУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по Ставрополю, обвиняемого в мошенничестве. 27 сентября прошлого года участковый за 50 тысяч рублей предложил мужчине избежать уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Через два дня после передачи полицейскому денег, он был задержан сотрудниками УФСБ России по краю.

Уголовное дело направлено в суд, рассказали в краевому управлении СКР. В краевом полицейском главке добавили: по данному факту была проведена служебная проверка. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, к дисциплинарной ответственности были привлечены его непосредственные руководители.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170113/v_stavropole_uchastkovogo_obvinyayut_v_moshennichestve_99548.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Право и закон
В Ставрополе участкового обвиняют в мошенничестве
За задержку зарплаты в отношении директора ООО на Ставрополье возбуждено уголовное дело
Алиментщик погасил долг после запрета продажи его автомобиля
5 лет колонии грозит ставропольцу за кражу кабеля из жилого дома Минобороны
Нарушающих закон коллекторов будет штрафовать служба судебных приставов
Ставрополь
4-летний ребенок попал под колёса маршрутки в Ставрополе
Сотрудники «Ставропольской правды» отмечены наградами к Дню российской печати
Марина Корнеева: нужна журналистика с любовью к читателям
Электронная библиотека «Память Ставрополья» пополнилась
«Тахтинский вестник» и «Доброе слово» – почти семейные газеты

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!