В Пятигорске водитель маршрутного такси спровоцировал ДТП

12 января в 8 часов водитель пассажирской «ГАЗели», двигаясь по улице Широкой в Пятигорске, не соблюдая дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, столкнулся с автомобилем «Лада Приора». Пострадал в результате ДТП 25-летний водитель «Приоры», житель Предгорного района. В маршрутном такси в момент ДТП пассажиров не было.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170113/v_pyatigorske_voditel_marshrutnogo_taksi_sprovotsiroval_dtp_99549.html