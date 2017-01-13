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13 января 2017 г.

В Пятигорске водитель маршрутного такси спровоцировал ДТП

12 января в 8 часов водитель пассажирской «ГАЗели», двигаясь по улице Широкой в Пятигорске, не соблюдая дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, столкнулся с автомобилем «Лада Приора». Пострадал в результате ДТП 25-летний водитель «Приоры», житель Предгорного района. В маршрутном такси в момент ДТП пассажиров не было.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170113/v_pyatigorske_voditel_marshrutnogo_taksi_sprovotsiroval_dtp_99549.html
Фотография к статье В Пятигорске водитель маршрутного такси спровоцировал ДТП
В Пятигорске водитель маршрутного такси спровоцировал ДТП
В Пятигорске водитель маршрутного такси спровоцировал ДТП
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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