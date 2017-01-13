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13 января 2017 г.

В Минводах вор украл у знакомого из-под матраса 50 тысяч рублей

В Минераловодском городском округе полицейские задержали подозреваемого в хищении у 59-летнего местного жителя денежных средств. Воришка пришел к нему как гость, а когда хозяин вышел, молодой человек забрался в спальню, украл 50 тысяч рублей, хранившихся... под матрасом, и скрылся. Матрасный вор задержан, рассказали в ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170113/v_minvodakh_vor_ukral_u_znakomogo_izpod_matrasa_50_tysyach_ruble_99543.html
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