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В Минводах отметили 74 года со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Исполнилось 74 года со дня освобождения Минеральных Вод от немецко-фашистских захватчиков. По традиции 11 января у подножия самого большого на Северном Кавказе мемориала «Огонь вечной славы» прошел митинг, посвященный этой дате с участием ветеранов и школьников. Состоялось возложение цветов и венков к мемориалу и обелиску летчикам-минераловодцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. К этой дате приурочена и презентация выставки из фондов Минераловодского краеведческого музея «Мы память о погибших сохраним».

 

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170113/v_minvodakh_otmetili_74_goda_so_dnya_osvobozhdeniya_ot_nemetskof_99534.html
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