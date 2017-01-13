В Минводах отметили 74 года со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Исполнилось 74 года со дня освобождения Минеральных Вод от немецко-фашистских захватчиков. По традиции 11 января у подножия самого большого на Северном Кавказе мемориала «Огонь вечной славы» прошел митинг, посвященный этой дате с участием ветеранов и школьников. Состоялось возложение цветов и венков к мемориалу и обелиску летчикам-минераловодцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. К этой дате приурочена и презентация выставки из фондов Минераловодского краеведческого музея «Мы память о погибших сохраним».