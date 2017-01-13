Более 180 юных книголюбов Ставрополья стали участниками Всероссийской олимпиады «Символы России», проходившей в конце 2016 года. За успешную организацию и проведение олимпиады в регионе Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева получила благодарственное письмо Министра культуры России В. Мединского.

На площадках, организованных в библиотеках Андроповского, Минераловодского, Новоалександровского, Шпаковского районов и городе Ставрополе ребята показали хорошее знание истории России, сумели высказать своё отношение к символам страны, как памятникам прошлого и достоянию современности. Победителями от Ставропольского края стали: Диана Бондарева, ученица 5 класса школы № 7 с. Янкуль Андроповского района, Марина Волкова, ученица 6 «а» класса школы № 2 ст. Григорополисской Новоалександровского района, Виктория Гончарова, ученица 5 «в» класса школы № 1 г. Ставрополя, Ярослав Матченко, ученик 4 класса школы № 20 г. Минеральные Воды, Александр Москвитин, ученик 8 «а» класса школы № 3 г. Михайловска, Никита Огрызко, ученик 4 «а» класса школы № 5 г. Новоалександровска, Василиса Петрошова , ученица 2 «г» класса лицея № 14 г. Ставрополя, Илья Сурмилов, ученик 4 «б» класса школы № 1 с. Курсавка Андроповского района, Ариана Тонян, ученица 2 «а» класса школы № 24 г. Михайловска.

http://www.stapravda.ru/20170113/v_chisle_pobediteley_olimpiady_simvoly_rossii__stavropolskie_shk_99539.html