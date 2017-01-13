Условия для резидентов / «Ставропольская правда» от 13 января 2017 г.

В прошлом году на Ставрополье реализовано 40 крупных инвестпроектов на 20 миллиардов рублей. Создано две с половиной тысячи новых рабочих мест. Эти цифры озвучил заместитель председателя правительства края Андрей Мурга на совещании в минэкономразвития.

Особо отмечалось, что металлургический завод «СтавСталь» открыл вторую очередь, и стоимость инвестпроекта уже достигла почти десяти миллиардов рублей, создано более 700 рабочих мест. Заметен и проект по строительству вентиляционного завода «Лиссант» по производству сэндвич-панелей и вентиляционной продукции стоимостью более 800 млн рублей. Всего в инвестиционном портфеле региона 190 проектов на 450 млрд рублей.

Главная задача сегодня, по словам Андрея Мурги, создавать благоприятные условия для резидентов региональных индустриальных парков.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20170113/usloviya_dlya_rezidentov_regionalnykh_industrialnykh_parkov__gla_99532.html