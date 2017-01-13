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13 января 2017 г.
Почти семейная газета / «Ставропольская правда» от 13 января 2017 г.
Малая пресса

«Тахтинский вестник» и «Доброе слово» – почти семейные газеты

Многие даже корпоративные издания за прессу не считают. А что уж говорить об изданиях на одно учреждение! Тем не менее такие учрежденческие газеты выходят, порой крохотными тиражами, но выходят. У них есть свои читатели и свои редакторы. А они, считай, наши коллеги.

Одна из таких редакторов – специалист по кадрам Тахтинского психоневрологического интерната Ирина Кирилаха. И выпускает она газету «Тахтинский вестник». Газета совсем молодая, она выходит с марта прошлого года раз в месяц. Ирина в ней и редактор, и автор, и фотокорреспондент, и верстальщик. Тираж – несколько десятков экземпляров. Но пока хватает. «Тахтинский вестник» с одинаковым интересом читают и сотрудники интерната, и его постояльцы.

А началось все с того, что директор интерната Александр Сериков увидел подобную газету и загорелся: и мы сделаем! Сделали. Своими силами. Но, кстати сказать, я вычислила и образец для подражания.

Это газета «Доброе слово», которую выпускают в Ставропольском краевом геронтологическом центре. Тоже ежемесячно, но в цвете и тиражом, уже перевалившим за сотню экземпляров. Понятно, опыт накопили – газета выходит уже года четыре. И инициатором тоже был директор центра Константин Больбат. Над ней работают в основном сотрудники социально-психологической службы Татьяна Волченкова и Елена Урусова. Всему научились сами – брат Гугл помог. Но есть среди творцов газеты и люди, проживающие в центре. Они пишут стихи, маленькие заметки. Но самый главный помощник – это Игорь. Он болен очень тяжелой формой ДЦП. Руки у парня совсем нерабочие. Он держит карандаш в зубах и разыскивает в Интернете картинки-иллюстрации и сам пишет статьи.

С праздником, коллеги из малой прессы!

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170113/takhtinskiy_vestnik_i_dobroe_slovo__pochti_semeynye_gazety_99536.html
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