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Ставропольский филиал «Почты России» нарушил закон о защите конкуренции

Почта России
Фото: из архива газеты «СП»

Франкирование в почтовой деятельности представляет форму авансового платежа. В нашем случае это всего лишь привычное наклеивание почтовой марки. Почтовики потребовали от заказчика увеличить плату за пересылку отфранкированной корреспонденции. А тот отказался. Причем вполне обоснованно.

Как выяснили специалисты управления Федеральной антимонопольной службы по СК, договор Ставропольским филиалом «Почты России» был заключен без проведения конкурсных процедур, учитывая его принадлежность к естественным монополиям. Нарушение ФЗ «О защите конкуренции» состояло в навязывании невыгодных условий по заключенному госконтракту, не подлежащему пересмотру. С предупреждением УФАС почтовое ведомство, однако, не согласилось. В трех арбитражных судебных инстанциях, в том числе двух апелляционных, почтовики проиграли. И все же решили жаловаться дальше – в Верховный суд РФ.

Буквально в канун Нового года в затянувшейся тяжбе поставлена точка. В дальнейшем рассмотрении дела отказано.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20170113/stavropolskiy_filial_pochty_rossii_narushil_zakon_o_zaschite_kon_99524.html
Фотография к статье Ставропольский филиал «Почты России» нарушил закон о защите конкуренции
Фото: из архива газеты «СП»
Почта России
Почта России
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