Ставропольский филиал «Почты России» нарушил закон о защите конкуренции
Франкирование в почтовой деятельности представляет форму авансового платежа. В нашем случае это всего лишь привычное наклеивание почтовой марки. Почтовики потребовали от заказчика увеличить плату за пересылку отфранкированной корреспонденции. А тот отказался. Причем вполне обоснованно.
Как выяснили специалисты управления Федеральной антимонопольной службы по СК, договор Ставропольским филиалом «Почты России» был заключен без проведения конкурсных процедур, учитывая его принадлежность к естественным монополиям. Нарушение ФЗ «О защите конкуренции» состояло в навязывании невыгодных условий по заключенному госконтракту, не подлежащему пересмотру. С предупреждением УФАС почтовое ведомство, однако, не согласилось. В трех арбитражных судебных инстанциях, в том числе двух апелляционных, почтовики проиграли. И все же решили жаловаться дальше – в Верховный суд РФ.
Буквально в канун Нового года в затянувшейся тяжбе поставлена точка. В дальнейшем рассмотрении дела отказано.