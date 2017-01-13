Ставропольский филиал «Почты России» нарушил закон о защите конкуренции

Марка как яблоко раздора / «Ставропольская правда» от 13 января 2017 г.

Фото: из архива газеты «СП»

Франкирование в почтовой деятельности представляет форму авансового платежа. В нашем случае это всего лишь привычное наклеивание почтовой марки. Почтовики потребовали от заказчика увеличить плату за пересылку отфранкированной корреспонденции. А тот отказался. Причем вполне обоснованно.

Как выяснили специалисты управления Федеральной антимонопольной службы по СК, договор Ставропольским филиалом «Почты России» был заключен без проведения конкурсных процедур, учитывая его принадлежность к естественным монополиям. Нарушение ФЗ «О защите конкуренции» состояло в навязывании невыгодных условий по заключенному госконтракту, не подлежащему пересмотру. С предупреждением УФАС почтовое ведомство, однако, не согласилось. В трех арбитражных судебных инстанциях, в том числе двух апелляционных, почтовики проиграли. И все же решили жаловаться дальше – в Верховный суд РФ.

Буквально в канун Нового года в затянувшейся тяжбе поставлена точка. В дальнейшем рассмотрении дела отказано.

http://www.stapravda.ru/20170113/stavropolskiy_filial_pochty_rossii_narushil_zakon_o_zaschite_kon_99524.html