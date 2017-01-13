Сотрудники «Ставропольской правды» отмечены наградами к Дню российской печати

В связи с Днем российской печати различными краевыми наградами отмечены несколько сотрудников «Ставропольской правды».

Корреспондент газеты Александр Мащенко награжден медалью «За доблестный труд» III степени. В нашей редакции про него говорят так: где родился, там и стал собкором. У коренного жителя Невинномысска всего одна запись в трудовой книжке. После окончания факультета журналистики Ростовского государственного университета зачислен в штат нашей редакции. С 1994 года работает корреспондентом в своем родном городе химиков. Его там знают многие, поскольку Саша – настоящий профессионал, способный написать и серьезную аналитическую статью, и небольшую информационную заметку, и ироническую корреспонденцию...

Корреспондент Надежда Бабенко награждена почетной грамотой губернатора Ставропольского края. Она живет в селе Дивном и отвечает за освещение событий в самых удаленных восточных районах региона. Одна из старейших и самых опытных сотрудников газеты в нашем коллективе.

Почетной грамотой губернатора Ставропольского края награждена также менеджер отдела подписки и рекламы Ольга Ильченко. От ее работы зависит, насколько оперативной станет доставка издания подписчикам.

Редактор отдела политики Людмила Ковалевская награждена почетной грамотой Думы Ставропольского края. Этого журналиста хорошо знают многие депутаты, министры, руководители краевых отделений различных политических партий и общественных объединений. Объективно, компетентно и оперативно на протяжении многих лет она освещает все общественные и политические события на Ставрополье.

Несколько творческих сотрудников различных газет края в связи с профессиональным праздником отмечены также почетными грамотами краевого отделения Союза журналистов России. Среди них редактор отдела социальных проблем «Ставрополки» Александр Загайнов.

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В канун профессионального праздника подведены итоги традиционного конкурса местной организации Союза журналистов РФ, редакции газеты «Ставропольская правда». Он проводится совместно с редакторатом и профсоюзной организацией газеты.

Обладателями премии за 2016 год стали журналисты «Ставрополки»: ответственный секретарь Александр Катаев, обозреватель Валентина Лезвина и фотокорреспондент Дмитрий Степанов. Учредители премии поздравляют победителей и всех коллег с профессиональным праздником и желают новых свершений, счастья, достойных зарплат, крепкого здоровья.

Поздравляем коллег!

Коллектив газеты «Ставропольская правда»

http://www.stapravda.ru/20170113/sotrudniki_stavropolskoy_pravdy_otmecheny_nagradami_k_dnyu_rossi_99529.html