С Днём российской печати всех, кто связал свою судьбу с журналистской профессией!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени правления Союза журналистов Ставрополья поздравляю вас с Днем российской печати. Этот праздник принадлежит не только работникам печатной прессы, но и всем, связавшим свою судьбу с журналистской профессией, с медиасообществом. И в этом наше общее стремление и наше единство.
Три столетия развития отечественной прессы показывают, что журналистский труд уважаем и востребован во все времена. Люди всегда нуждаются в проверенной, объективной информации. Ни блогерство, ни авторские колонки в Интернете не смогли и не смогут заменить профессионального подхода к сбору, анализу и подаче информации. Журналисты – не механические исполнители начальственной воли, а такими нас порой хотели сделать, и не бездушные копирайтеры, какими хотели представить. У нас с вами была, есть и будет миссия общественного служения, придающая высокий смысл журналистскому труду.
В ставропольской журналистике работают яркие, талантливые, компетентные, глубоко преданные своему делу люди. Всем коллегам хочу пожелать сохранения и преумножения профессиональной репутации, доброго имени, которые и есть единственная ценность. И, конечно же, чувства удовлетворения и радости от работы!
Здоровья и крепости духа вам и вашим семьям!
Василий Балдицын, секретарь Союза журналистов России, председатель Союза журналистов Ставрополья.
Коллектив «Ставропольской правды» присоединяется к поздравлениям коллег: всем здоровья, счастья, душевного покоя и творческой неуспокоенности!
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С профессиональным праздником представителей медиасообщества Ставрополья поздравил губернатор В. Владимиров.
«Сегодня ваш труд, – отмечает глава региона, – имеет особое значение для социального и экономического развития нашего края, укрепления мира и взаимопонимания. Ваше слово помогает выявить и решить проблемы, защитить законные права и интересы земляков, сократить дистанцию между людьми и властью.
Благодарю вас за сотрудничество, понимание и поддержку. За гражданскую активность и все, что вы делаете для ставропольцев и для продвижения нашего региона в информационном пространстве».
От имени депутатского корпуса с Днем российской печати виновников торжества поздравил председатель Думы края Г. Ягубов.
«Ставропольских журналистов, – говорится в обращении спикера, – всегда отличали высокий профессионализм, честность и ответственность. Своими публикациями вы формируете общественное мнение об актуальных вопросах, способствуете решению злободневных проблем края.
Позвольте поблагодарить вас за оперативное, всестороннее, беспристрастное освещение жизни края, свое-временное информирование жителей о законотворческой деятельности депутатов краевой Думы».