С Днём российской печати всех, кто связал свою судьбу с журналистской профессией!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени правления Союза журналистов Ставрополья поздравляю вас с Днем российской печати. Этот праздник принадлежит не только работникам печатной прессы, но и всем, связавшим свою судьбу с журналистской профессией, с медиасообществом. И в этом наше общее стремление и наше единство.

Три столетия развития отечественной прессы показывают, что журналистский труд уважаем и востребован во все времена. Люди всегда нуждаются в проверенной, объективной информации. Ни блогерство, ни авторские колонки в Интернете не смогли и не смогут заменить профессионального подхода к сбору, анализу и подаче информации. Журналисты – не механические исполнители начальственной воли, а такими нас порой хотели сделать, и не бездушные копирайтеры, какими хотели представить. У нас с вами была, есть и будет миссия общественного служения, придающая высокий смысл журналистскому труду.

В ставропольской журналистике работают яркие, талантливые, компетентные, глубоко преданные своему делу люди. Всем коллегам хочу пожелать сохранения и преумножения профессиональной репутации, доброго имени, которые и есть единственная ценность. И, конечно же, чувства удовлетворения и радости от работы!

Здоровья и крепости духа вам и вашим семьям!

Василий Балдицын, секретарь Союза журналистов России, председатель Союза журналистов Ставрополья.

Коллектив «Ставропольской правды» присоединяется к поздравлениям коллег: всем здоровья, счастья, душевного покоя и творческой неуспокоенности!

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С профессиональным праздником представителей медиасообщества Ставрополья поздравил губернатор В. Владимиров.

«Сегодня ваш труд, – отмечает глава региона, – имеет особое значение для социального и экономического развития нашего края, укрепления мира и взаимопонимания. Ваше слово помогает выявить и решить проблемы, защитить законные права и интересы земляков, сократить дистанцию между людьми и властью.

Благодарю вас за сотрудничество, понимание и поддержку. За гражданскую активность и все, что вы делаете для ставропольцев и для продвижения нашего региона в информационном пространстве».

От имени депутатского корпуса с Днем российской печати виновников торжества поздравил председатель Думы края Г. Ягубов.

«Ставропольских журналистов, – говорится в обращении спикера, – всегда отличали высокий профессионализм, честность и ответственность. Своими публикациями вы формируете общественное мнение об актуальных вопросах, способствуете решению злободневных проблем края.

Позвольте поблагодарить вас за оперативное, всестороннее, беспристрастное освещение жизни края, свое-временное информирование жителей о законотворческой деятельности депутатов краевой Думы».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170113/s_dnem_rossiyskoy_pechati_vsekh_kto_svyazal_svoyu_sudbu_s_zhurna_99530.html