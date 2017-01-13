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13 января 2017 г.

С 1 января вырос повышающий коэффициент к тарифам за воду и свет

Субсидии, коммунальные платежи

С прошлого года владельцам жилья, не оснастившим его приборами учета коммунальных ресурсов, приходится платить за воду и электроэнергию по нормативам, но с «утяжелением» в виде повышающего коэффициента. Первого января 2017 года его значение выросло до 1,5.

По этой причине, уточняют в Ставропольском городском расчетном центре, собственники неоприборенных жилых помещений могут прогнозируемо ожидать увеличения платы за электрическую энергию и воду. Платежные поручения за январь будут доставлены в начале февраля.

В СГРЦ напоминают, что применение повышающего коэффициента является общим требованием для всей страны и его размер установлен Правилами предоставления коммунальных услуг (утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354). При этом повышающий коэффициент не применяется при отсутствии технической возможности установки индивидуального приборов учета потребления воды или электрической энергии. Подтвердить ее потребитель должен, предоставив соответствующий акт обследования. Для его составления следует обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию.

Уточним, что повышающие коэффициенты будут применяться не только при расчетах платы за коммунальные ресурсы для «неоприборенных» квартир и частных домов. В той же ситуации оказываются те, у кого приборы учета потребления коммунальных ресурсов неисправны или своевременно не прошли поверку. Также в «зоне риска» и собственники жилья, вовремя не предоставляющие сведения о показаниях счетчиков.

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20170113/s_1_yanvarya_vyros_povyshayuschiy_koeffitsient_k_tarifam_za_vodu_99538.html
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Субсидии, коммунальные платежи
Субсидии, коммунальные платежи
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