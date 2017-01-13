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13 января 2017 г.

Праздничный концерт «Под рождественской звездой» состоялся в селе Новоселицком

Праздничный концерт «Под рождественской звездой» состоялся в селе Новоселицком

Светлые святочные дни в районном Доме культуры Новоселицкого украсил большой праздничный концерт «Под рождественской звездой». Лучшие коллективы и исполнители художественной самодеятельности района сумели создать в зале атмосферу Рождественского тепла, добра, вдохновения. Ее подкрепило пастырское обращение к присутствующим благочинного церквей Благодарненского округа отца Тимофея, который говорил о духовном содержании Святок и пожелал всем радости, счастья, здоровья. Представленная концертная программа вызвала горячий отклик у новосельчан. Особенно порадовал финальный выход на сцену хора учащихся Новоселицкой районной детской школы искусств. Рождественские концерты становятся в Новоселицком районе доброй культурной традицией, с каждым годом они проходят все ярче, все интереснее, все зрелищнее.

Г. САФОНОВА
http://www.stapravda.ru/20170113/prazdnichnyy_kontsert_pod_rozhdestvenskoy_zvezdoy_sostoyalsya_v__99552.html
Фотография к статье Праздничный концерт «Под рождественской звездой» состоялся в селе Новоселицком
Праздничный концерт «Под рождественской звездой» состоялся в селе Новоселицком
Праздничный концерт «Под рождественской звездой» состоялся в селе Новоселицком
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