Парадоксы возрождения казачества в России

Моя биография типична для многих людей моего возраста. Наши родители остались после Гражданской войны сиротами, их матери, если выжили, – вдовами. Те, кого не замучили в лагерях голодом и холодом, дали потомство со страшными для генокода последствиями. Постоянное истязание огромного русского народа породило генетически наследуемый страх. Работая инструктором парашютного спорта, я утвердилась в мысли, что особенно ослаб мужской пол. Как бороться с этим страхом и возможна ли борьба? Думаю, что да. В генофонде русского народа одной из составляющих являются казаки. Сегодня, возрождая былую славу казачества – рыцарства России, хочу подвести восприятие читателей к тому, что отвага, храбрость, честность – качества наследуемые.

Последняя ниточка

...Я «проснулась» после смерти отца, когда последняя ниточка, связывающая меня с моими предками, должна была оборваться. Вот тогда я стала расспрашивать еще живых свидетелей нашей жуткой истории, поехала в архивы, стала выступать по радио, по телевидению, писать книги.

В свое время я окончила педагогический институт с дипломом преподавателя словесности. Долго работала экскурсоводом. Это, конечно, наложило отпечаток на мое мировоззрение, потому что пришлось не только многое познать, но и в динамике изучать отношения между людьми, особенно между кавказскими народами. Многое удивляло, например, крепкие родовые связи у народов Кавказа принимаются как должное, а у русских как анахронизм. Уничтожение родовых связей привело русских людей и казаков к краху. Нас не учит даже наша собственная история! Неужели нам мало расстрелов, голодоморов, высылок, трудармий, постоянного унижения? Может, мы остановимся на минуту в своем беге в никуда, посмотрим друг другу в глаза и ужаснемся: «Да мы ли это?». Ужаснемся и опомнимся. И подставим плечо друг другу, но прежде всего отцу, матери, сестре и брату.

Испепеленные души

Толпами идут кавказские народы на похороны, поддерживают родных морально и материально в любой беде. А у нас гроб с машины снять некому. Даже соседей нет?

Многому можно найти объяснение. К примеру, выселение народов Северного Кавказа в 1943-1944 годах: чеченцев, карачаевцев, калмыков и других. Почти всех переселили компактно. Это помогло им сократить потери, потому что род мог сплотить силы и люди могли поддержать друг друга. Для русских и казаков такой «поблажки» не было. Один из моих родных был сослан в Архангельскую область, где валил лес. Другой – на погибель в станицу Петропавловскую, третий – в «Новую жизнь» Ставропольского края. Один из дядей после немецкого концлагеря был отправлен в Магаданскую область, другой – на Дальний Восток. Детей-сирот из одной семьи развозили по разным детским домам в разные концы страны с одной целью – разорвать род, уничтожить родовые связи.

Мою бабушку Екатерину Антоновну после нескольких ссылок на юге погнали в Сибирь и морозили в Ачинске. Можете представить, что она мне рассказывала! Бабушка не плакала. Она говорила о нечеловеческих муках обыденно, как будто эти казни египетские происходили не на ее глазах и не с ней. В 1950 году в Сеймчане Магаданской области скончался ее старший сын. После немецкого плена он был отправлен в наш концлагерь. Бабушка при этом известии не проронила ни слова. Она стала перед образами на колени и благодарила Господа за то, что Он избавил ее сына от мук, а она, поверьте, знала им цену. Трое сыновей дяди Вани выросли без отца. Поведение бабушки потрясло мою детскую душу. В то время, когда мама без сознания рухнула на пол и ее увезли в больницу, бабушка молилась, не уронив ни слезы. Потом, с возрастом, я поняла, что в стране моей родной ей испепелили душу. Выжгли душу у моего народа. Истребили и выжили из страны лучших людей. А от неуков и дегенератов кто родился? От «шариковых» и пошли «шариковы». Вспомните Булгакова.

Нужны Отечеству

Вначале кухарка правила государством, потом кухаркины дети, а потом ее внуки. Талантливые и способные оказались невостребованы. В 1937 году известный изобретатель Цеппелин пришвартовал свой дирижабль в Москве, в Тушино. На приеме у Сталина он поднял тост: «Я пью за ваш великий эксперимент». Годы идут, сменяются поколения, но эксперименту над живыми людьми нет конца. Подняли «железный занавес», и власти стали «играть в демократию». Реформы пошли за реформами, и вдруг вспомнили о казаках. В апреле 1991 года был издан закон о реабилитации репрессированных народов… и казачества.

Как давно это было! Одни из тех казаков, кто поднял высоко голову в 1991 году, уже ушли в мир иной, многие из тех, кто жив, отошли от казачества в сторону. Не забыть того подъема, той непомерной радости, которые испытали казаки, поверив правителям, что они вновь нужны Отечеству. Был создан Союз казаков во главе с верховным атаманом. Немного оперившись, робко казаки решили добиваться закона о казачестве, о земле. В результате планомерного истребления, грабежа, выселения у казаков не осталось земли даже под ногтями.

Власти восстановили все репрессированные народы в правах и территориях, создали условия для их развития. Всех, кроме… казаков! О восстановлении территорий казачьих войск нельзя и мечтать. Но какой же казак без земли – недоумевают до сих пор казаки. И зачем тогда нужна так называемая реабилитация? У многих казаков нет на руках никаких документов о репрессии, их нет и в архивах, они уничтожены, а тысячи людей высылались и уничтожались «без суда и следствия», и доказать факт высылки и спецпоселения невозможно. Если и сохранились архивы, то их не выдают. По сей день «секретно». Призадумались наверху и, видимо, пожалели, что в запале «демократизации» общества дали «волюшку» казакам. И тогда, прикрывшись демократическими лозунгами, обещаниями принять действенный закон о казачестве, власти разделили казаков на реестровых, Союз казаков, различные казачьи общества. Не только разделили, но и стравили друг с другом, этим самым ударили казачеству под дых.

Парадоксы возрождения

Как объединить тех, кто состоит в различных казачьих союзах, войсках и обществах? «Асфальтовых», «ряженых», с другими разными кликухами, но по-прежнему называющих своих детей именами предков, знающих, что только за одно звание «казак» их отцы, матери и деды платили жизнями. Сегодня разрабатывается новая президентская программа, которая предусматривает объединение казаков в одно войско, скажем так, под одним знаменем. А что это даст рядовому казаку? Ни-че-го. Предположительно, у казаков будет единая форма и так далее. Более четко будет определен статус казачества России. Но без решения земельного вопроса, я думаю, казачество твердо стать на ноги не сможет.

Меня интересует личность того, кто называет себя казаком, и в каком направлении пойдет ее развитие. Я считаю большинство тех, кто назвался казаками после жуткого геноцида, настоящими людьми. Но некоторые атаманы в погоне за количеством стали принимать в казачьи станицы невесть кого: и пройдох, и пьяниц, и просто психически нездоровых людей. Все они надели казачью форму. Пройдут по городу или станице 10 пьяных – никто и не заметит, а один казак, да еще в форме, – сразу молва: алкаши казаки, бродяги, хулиганы.

Мы у всех на виду. Но все ли мы это понимаем, понимаем меру ответственности перед светлой памятью наших предков, перед своим народом?

Однажды мне довелось присутствовать на атаманском правлении в одной из станиц. Заседание шло своим чередом, как вдруг в помещение буквально ввалился пузатый детина – нечесаный, небритый, в спортивном костюме, в комнатных тапочках и… пьяный. Вместо того, чтобы вытолкать такого «казака» за дверь, его вызвали к столу, где сидели старейшины, и как ни в чем не бывало стали решать с ним какие-то вопросы. Ни атаман, ни старейшины никак не отреагировали ни на внешний вид, ни на состояние этого «казака». Прорвало меня. После окончания заседания я обратилась ко всем присутствующим:

– Мы ли казаки? Имеем ли мы право носить это звание, если не брезгуем пьяницами и другими людьми, которые позорят наш народ? И получила ответ:

– Ну, подумаешь, выпил человек. Казаки всегда пили.

Я опешила. Как всегда пили? Это, значит, и мой отец, известный всей округе трезвенник, и мой дед, рюмки не выпивший за свои 26 лет жизни, и прадед?

Когда и сколько пили казаки?

Так и возник вопрос: когда и сколько пили казаки? Судя по некоторым литературным произведениям, казаки пили денно и нощно. В то же время никто не отрицает, что казаки были самым набожным народом среди православного населения России. Давайте задумаемся и вспомним, что в году около 200 дней постов и постных дней, когда было великим грехом оскоромиться, а уж о выпивке и мысли не было! Пьянство в казачьих походах каралось смертью, а в станицах – поркой. Так пили казаки или нет?

Пили чихирь – сухое виноградное вино, самогон, бражку. В праздники созывали родных, соседей, угощали так, что столы ломились, поэтому и пьяных не было, а уж если кто перебрал и потерял контроль над собой, по таким «плеть плакала». В Кисловодской станице пьяный казак затеял драку с женой и случайно ударил мать, которая бросилась защищать невестку. На кругу казаки решили отрубить ему ту руку, которой он мать ударил. И в ногах у старейшин валялся, и плакал, и головой об землю бился, просил, чтобы руку не рубили. У него семья, как же он работать будет, чем детей кормить? Прислушались казаки только к его матери. Выпороли казака, да так, что две недели шевельнуться не мог.

Если казак шел по станице, не дай бог, слегка качаясь, то полагалось пять плетей – самое легкое наказание. А за поротого в станице ни одна казачка замуж не шла, и в строю его сотник по плечу плеткой должен ударить, напомнить о его грехе. Четыре-пять поколений родные несли на себе позор предка.

Так что знали казаки меру всему, и прежде всего – зелью. В праздники ездили из гостей в гости на бричках да верхом. Семьями. Песни пели, плясали, джигитовали, свадьбы устраивали, посиделки. Неделями шла гульба, но только в праздники, да и то больше зимой. Летом звали руки поля, огороды, скотина. Служилые казаки, строевые, годами дома не бывали. А откуда дети брались? Прабабушка рассказывала, что «наскочат» мужья только в отпуск (или на льготу), и опять война. Наши казачки сами к мужьям ездили и в Турцию, и в Польшу, и в Румынию. Вот так и плодились. Бывало, отец из похода вернется, а его уже дети позабыли, не признают.

Так оно и было, ведь если даже приблизительно подсчитать, то за 300 лет Россия участвовала в 150 войнах! Это только до 1917 года. А была ли хоть одна война без казаков? Нет! Вот и задумайтесь, прежде чем утверждать, что казаки пили без просыпу. И сейчас многие не пьют, а клеймо на всех. Кучка выпивох вокруг себя постоянно собирает молодежь, «вешает лапшу на уши» неукам-подросткам о том, что первое достоинство казака в том, сколько он выпьет, а те и рады стараться.

Равняться на предков

В станицах первыми помощниками атаманов были старики. Из них выбирались десятники. Все казаки были под присмотром. И взрослые, и дети. За детьми надзор был особый. Вот когда растили по-настоящему поколения. Глаз с ребенка не спускали. Кто? Вся станица. Чужих детей вообще-то нет! Любой взрослый мог залепить нахалу оплеуху или сделать замечание, а если об этом узнавали родные, то соразмерно вине добавляли дома «березовой каши», но когда малолетка проявлял хорошие качества, то обязательно получал с похвалой конфету.

Почему же сегодня мы забыли о детях, которые погибают у нас на глазах? Совсем забыли о наших обычаях и внутрисемейных отношениях. Я не призываю сейчас же внести в наш быт все, что было свойственно нашим предкам. Это и невозможно. Время другое, другие нравственные ценности, другая мораль. Но почему не взять лучшее у наших предков? Восстановить наши чудесные обряды, отношения в семье и обществах.

Главная беда сегодня в том, что мы обленились, стали безразличны ко всему происходящему, и жуткая позиция «наша хата с краю» ведет (или уже привела?) к погибели казачества и русского народа. Вы скажете: чего ради я завела заупокойную? Надо жить надеждой на лучшее, тогда это лучшее и объявится. А если так, сядем на солнышке, откроем рот и посыплется в него манна небесная? Уже досиделись. За двадцать с гаком лет что изменилось? Вы скажете: и то, и то, и это. Но нужны России «асфальтовые» казаки? И какие нужны?

Я хочу напомнить, кем мы были, что перенесли и ради чего. Времена наступили тяжелые. Нужна духовная подпитка, а она в ратном и повседневном подвиге наших дедов и прадедов. В подвиге православного монашества, всех Святых, в России просиявших.

Надо определить свою гражданскую позицию. Самим пора спросить себя: «А казак ли я? И могу ли я хоть немножко приблизиться к этому званию, которое еще надо заработать упорным трудом над самим собой». Надо учиться жить в казачьем сообществе. Как? Да так, как жили наши предки. Общинами, а они же были копией первых христианских общин с некоторыми «доработками» согласно казачьим обычаям. В основе всех отношений между казаками была ЛЮБОВЬ. Любовь к земле, семье, детям, своей стране.

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От редакции

Понятен эмоциональный настрой автора – Тамары Лобовой, много сделавшей для возрождения казачества. Но считаем необходимым сделать некоторые уточнения. И напомнить, что о возвращении казачьим обществам земли, которую у них «увели» в 90-е годы прошлого века, совсем недавно говорилось в правительстве края на заседании совета при губернаторе СК по делам казачества. Тогда В. Владимиров отметил, что на Ставрополье в свое время казачьим обществам было передано 42 тысячи гектаров сельхозземель. Сейчас у казаков не осталось ни одного гектара – все присвоили себе недобросовестные люди, оказавшиеся в то время среди лидеров казачьего движения. Губернатор подчеркнул, что законность каждой сделки будет проверена, и призвал к содействию в этом вопросе муниципалитеты. Прозрачности намерены добиться власти и в сегодняшних процессах выделения земельных паев и пользовании ими казаками, чтобы исключить возможность погреть руки тем, кто рассматривает свое нахождение в рядах казачества как доходный бизнес, а не служение народу и Отечеству.

– Казачество на Ставрополье – это не коммерция, это образ жизни, поэтому людей, которые за высоким званием казака прячут свои корыстные интересы, в наших рядах быть не должно, – подчеркнул Владимир Владимиров.

На том же заседании поднимался и вопрос казачьего образования. Востребованность в таком образовании есть, хотя на Ставрополье действуют три казачьи школы, более 200 казачьих классов и около 80 казачьих спортивно-воспитательных клубов, создан казачий кадетский корпус в Буденновске. Впервые в крае подготовлено 25 педагогов для преподавания казачьего компонента в образовательных учреждениях. Но всего этого явно мало. Например, в кадетскую школу им. генерала Ермолова на 80 мест было подано 200 заявлений. И Терское казачье войско – единственное войско, не имеющее собственного казачьего кадетского корпуса. Речь о строительстве такого учебного заведения в Кисловодске ведется давно, но пока все закончилось на выделении земли. Губернатор отметил, что вопрос со строительством кадетского корпуса в Кисловодске не закрыт, земля, зарезервированная на эти цели, сохранена и никому ее не отдадут.

Тамара ЛОБОВА. г. Кисловодск

http://www.stapravda.ru/20170113/paradoksy_vozrozhdeniya_kazachestva_v_rossii_99509.html